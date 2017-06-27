عواصم المحافظات.. يواصل المواطنون توافدهم على الحدائق العامة والمنتزهات للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة وتأمين تام من الأجهزة الأمنية.

القاهرة.. تستأنف وزارة التربية والتعليم تصحيح مواد الثانوية العامة، على أن يتم الانتهاء من التصحيح يوم 15 يوليو المقبل، ويتم الإعلان عن النتيجة بشكل نهائي في 20 يوليو.

القاهرة.. يعلن نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الحالي 2017، في مؤتمر صحفي رسمي في مقر الوزارة.

القاهرة.. تعاود البنوك نشاطها لمدة يوم، قبل العطلة المقررة بعد غد /الخميس/ بمناسبة ثورة 30 يونيو.

القاهرة.. تبدأ شركة مصر المقاصة تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.

القاهرة.. حددت وزارة الإسكان غدا آخر موعد لسداد القسط ربع السنوي الأول لحاجزي شقق النقابات.

القاهرة / برلين.. تستقبل وزيرة الدفاع لألمانية أورسولا فون دير لاين، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في مدينة جارمش بارتنكيرشن بايرن جنوب ألمانيا.

القاهرة.. تبدأ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق العودة للعمل طبقا لجداول التشغيل التي كان معمولا بها قبل شهر رمضان وعيد الفطر على خطوط المترو الثلاثة، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث يبدأ العمل من الخامسة والنصف صباحا وحتى 12.30 بعد منتصف الليل.

القاهرة/سول.. يختتم عرض “لوحات السريالية المصرية”، الذي يقيمه المتحف القومي للفن بدولة كوريا الجنوبية، بعد أن استمر العرض بداية من 27 أبريل الماضي ولمدة شهرين.

القاهرة.. تتوجه بعثة النادي الأهلي إلى زامبيا لمواجهة فريق زاناكو يوم 1 يوليو المقبل، في الجولة الخامسة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

القاهرة.. يواصل معرض ألوان العيد للتصوير الفوتوغرافي فعالياته بساقية الصاوي بالزمالك في قاعة الكلمة، وذلك في العاشرة والنصف صباحا.

القاهرة.. يعود فريق منيب باند ليقدم عروضه على مسرح النهر بساقية الصاوي بالزمالك في السادسة مساء.

القاهرة.. يقدم الفنان على الحجار مجموعة من أروع أغانيه على مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك وذلك في التاسعة مساء.