ننشر أجندة محيط الإخبارية ليوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 20172017-06-27 13:23:07
عواصم المحافظات.. يواصل المواطنون توافدهم على الحدائق العامة والمنتزهات للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة وتأمين تام من الأجهزة الأمنية.
القاهرة.. تستأنف وزارة التربية والتعليم تصحيح مواد الثانوية العامة، على أن يتم الانتهاء من التصحيح يوم 15 يوليو المقبل، ويتم الإعلان عن النتيجة بشكل نهائي في 20 يوليو.
القاهرة.. يعلن نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الحالي 2017، في مؤتمر صحفي رسمي في مقر الوزارة.
القاهرة.. تعاود البنوك نشاطها لمدة يوم، قبل العطلة المقررة بعد غد /الخميس/ بمناسبة ثورة 30 يونيو.
القاهرة.. تبدأ شركة مصر المقاصة تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
القاهرة.. حددت وزارة الإسكان غدا آخر موعد لسداد القسط ربع السنوي الأول لحاجزي شقق النقابات.
القاهرة / برلين.. تستقبل وزيرة الدفاع لألمانية أورسولا فون دير لاين، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في مدينة جارمش بارتنكيرشن بايرن جنوب ألمانيا.
القاهرة.. تبدأ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق العودة للعمل طبقا لجداول التشغيل التي كان معمولا بها قبل شهر رمضان وعيد الفطر على خطوط المترو الثلاثة، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث يبدأ العمل من الخامسة والنصف صباحا وحتى 12.30 بعد منتصف الليل.
القاهرة/سول.. يختتم عرض “لوحات السريالية المصرية”، الذي يقيمه المتحف القومي للفن بدولة كوريا الجنوبية، بعد أن استمر العرض بداية من 27 أبريل الماضي ولمدة شهرين.
القاهرة.. تتوجه بعثة النادي الأهلي إلى زامبيا لمواجهة فريق زاناكو يوم 1 يوليو المقبل، في الجولة الخامسة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
القاهرة.. يواصل معرض ألوان العيد للتصوير الفوتوغرافي فعالياته بساقية الصاوي بالزمالك في قاعة الكلمة، وذلك في العاشرة والنصف صباحا.
القاهرة.. يعود فريق منيب باند ليقدم عروضه على مسرح النهر بساقية الصاوي بالزمالك في السادسة مساء.
القاهرة.. يقدم الفنان على الحجار مجموعة من أروع أغانيه على مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك وذلك في التاسعة مساء.
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اتيكيت العيد .. 11 اسلوب هام يفضل اتباعها
وفي العيد تكثر الزيارات العائلية ، لتبادل التهانى ونصل الأرحام ونزور الأهل والأقارب ونستقبل الضيوف ونقدم كل ما لذّ وطاب من الحلويات، ونقدم العيدية لأطفال العائلة ...Mon, 26 Jun 2017 08:36:53 GMT
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قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
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"نيويورك تايمز": تهديد واشنطن للأسد تمهيد لضرب سورياTue, 27 Jun 2017 09:57:28 GMT
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جنود الاحتلال يشعرون بالذعر خلال العمل على حدود غزة
قال المحلل الإسرائيلي، أمير بحبوط، إن تنظيم حماس الذي يسيطر على قطاع غزة يزيد من الضغط على القطاع. وأضاف في تقرير نشر في موقع “واللا” الإخباري العبري أن القوات ...Tue, 27 Jun 2017 09:57:28 GMT
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ياسر جلال يطالب الجمهور بعدم مقارنته شقيقه
تحدث الفنان المصري ياسر جلال عن علاقته بشقيقه الفنان رامز جلال، مؤكدا أنهما مرتبطين ببعضهما جدا منذ صغرهما. الفنان المصري قال: “رامز ده حبيب قلبي وأخويا الوحيد.. ...Tue, 27 Jun 2017 09:46:17 GMT
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بالفيديو.. «الأزهر بارك» تستقبل 10 ألاف زائر يوميا خلال أيام العيد
أكد هاني رضا نائب مدير حديقة الأزهر “الأزهر بارك”، أن الحديقة تستقبل المواطنين من الساعة التاسعة صباحا خلال أيام عيد الفطر. وأشار رضا من خلال لقاءه بقناة “أون ...Tue, 27 Jun 2017 09:52:31 GMT
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أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
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الشناوي: «الأصليين» به سحر خاص.. ورمضان يفتقر لـ«بوصلة الاختيار»
أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بمخرج فيلم “هروب اضطراري” أحمد خالد موسى حيث استطاع صنع “شريط جاذب على موجة الجمهور” على الرغم من أنه يفتقر لتعريف الخلفية ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:17 GMT
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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة امتحانات الثانوية قبل 20 يوليو
أكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بدء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، على أن تستكمل عملية رصد ومراجعة درجات ...Tue, 27 Jun 2017 08:00:35 GMT