أكد أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل حول أنشطة هيئة تنمية الصادرات خلال شهر مايو الماضي أن الهيئة انتهت من إعداد استراتيجيتها خلال الفترة من 2017-2023 لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية.. قائلا : “إن الهيئة ككيان جديد يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير تطبق أنشطة وآليات الترويج الالكتروني والتأهيل والتدريب لرفع قدرات المصدر المصري والنهوض بمنظومة الصادرات”.

وأوضح قابيل - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الهيئة كثفت من أنشطتها خلال مايو الماضي من أجل إنشاء مركز خدمة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كما سعت للتنسيق مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية لبحث سبل التعاون لخدمة المصدرين والتنسيق مع برنامج مبادرة التجارة الخضراء لاستعراض أولويات العمل خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تحسين خدمات الهيئة بالتعاون مع مركز التجارة الدولية.

وقال : إن استراتيجية عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة تتمثل في عدد من المحاور والتي شملت إعداد الخطط لتنفيذ استراتيجيات وسياسات تنمية الصادرات ومتابعة تنفيذها ودراسة كافة معوقات القطاع التصديري والعمل على تذليلها من خلال تبسيط الإجراءات التصديرية ووضع منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم أداء كافة الجهات التابعة والمعنية بالتصدير، وقياس الأداء والنتائج للعمل على التحسين المستمر وتنسيق وتنظيم ووضع خطط المشاركة المصرية في المعارض الدولية، وإرسال البعثات التجارية الترويجية للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل بناء وتنمية القدرات التصديرية للمصدرين المصريين من خلال وضع وتقديم برامج الدعم الفني وتطوير جاهزية المنشآت للتصدير والتي تتضمن الخدمات الاستشارية وخدمات التأهيل والتدريب والمطابقة مع المعايير والمواصفات واشتراطات التسجيل الدولية، ووضع وتقديم برامج زيادة الوعي وتعريف القطاع التصديري بإجراءات التصدير وللوائح المنظمة.

ومن جانبها..أكدت المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن الهيئة قامت بإعداد دراسة عن أداء صادرات الحاصلات الزراعية خلال الفترة من 2014-2017 لمساعدة مصدري الحاصلات الزراعية ، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك مع الهيئة العامة للمعارض لبحث سبل التعاون المشترك وللتنسيق نحو مراجعة خطة المعارض الدولية والعمل على تطويرها بوضع ضوابط الاشتراك في المعارض الدولية.

وقالت إنه يجري حاليا تفعيل برنامج تدريب 1000 مصدر بالتعاون بين الهيئة ممثلة في مركز تدريب التجارة الخارجية ومجلس التدريب الصناعي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

كما يجري العمل على تحويل مقر نقطة التجارة بالسادس من أكتوبر لمجمع خدمات للمصدرين والتدريب لخدمة إحدى قلاع الصناعة في مصر “مدينة 6 أكتوبر” وإضافة هيئة تنمية الصادرات لاجتماعات برنامج “المساعدة من أجل التجارة للدول العربية”.. منوهة بأنه تم إعداد مذكرة تفاهم مع بنك وفاء التجاري لتعزيز التجارة بين مصر ومنطقة غرب أفريقيا.

وفي إطار تعزيز روابط التعاون مع القطاع التصديري والجهات المحلية والدولية .. أشارت الشوربجي إلى أن الهيئة حصلت على عضوية الاتحاد العربي لتنمية الصادرات لتفعيل التعاون العربي في مجال تطوير الصادرات، لافتة إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات بين الجهات القائمة بالتصدير منها جمعية شباب الأعمال والمجالس التصديرية (الكيماوية - الهندسية - الأثاث) واتحاد الصناعات للتعرف على أولياتهم واحتياجاتهم والوقوف على أرض الواقع الفعلي لمشاكل ومعوقات التصدير.

وحول مؤشرات أداء قطاع نقطة التجارة الدولية .. أوضحت رئيس هيئة تنمية الصادرات أن القطاع كثف من نشاطاته على المستويين المحلي والدولي خلال شهر مايو الماضي حيث تم الترويج الالكتروني لـ 235 فرصة تصديرية لـ 457 شركة استفاد منها 362 مصدرا إلى جانب تسجيل 35 شركة جديدة للاستفادة من خدمات القطاع والترويج للعديد من المعارض الدولية ونشرها على المنتجين والمصدرين المصريين للمساهمة في تنمية الصادرات..لافتة إلي أن القطاع قام بتوفير العديد من البيانات الإحصائية لكل من وزارة التعاون الدولي ومكاتب التمثيل التجاري وإعداد دراسة عن العلاقات التجارية بين مصر وجيبوتي بالإضافة إلى تحديث إحصاءات التجارة الخارجية على موقع القطاع.

وأوضحت الشوربجي أنه على المستوى الدولي تم تفعيل التعاون بين النقطة والمركز القومي للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي في مجالات المشتريات الالكترونية والمناقصات وتبادل المعلومات التجارية.

وعلى المستوى المحلي .. أشارت رئيس الهيئة إلى أن نقطة التجارة الدولية قامت بتنفيذ برنامج تدريبي عن مفاهيم التجارة الإلكترونية لـ 30 متدربا في أسيوط كما تم تنفيذ الربط الالكتروني بين النقطة ووحدة الكويز لتعظيم الاستفادة وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهتين.