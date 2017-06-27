تصدر فيلم “تصبح على خير” للفنان تامر حسني، المركز الأول عربيا في الإيرادات، وذلك منذ عرضه بجميع سينمات مصر والوطن العربي.

ويتابع تامر، بنفسه ردود أفعال جمهوره علي الفيلم، بذهابه أكثر من سينما في اليوم الواحد، ليشاهد الفيلم في القاعات مع الجمهور دون علمهم لمعرفة أرائهم، والتي كانت مصدر السعادة لتامر، لإعجابهم الشديد بفكرة الفيلم وأدائه التمثيلي به.

يذكر أن فيلم “تصبح على خير” بطولة كل من: “تامر حسني، ونور اللبنانية، ودرة، ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج وليد منصور.