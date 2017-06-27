بعد قرار «اليونسكو».. الجاسمي: انجاز معرفي مستحق لـ«الشارقة»2017-06-27 13:24:41
أعرب المطرب الإماراتي حسين الجاسمي عن سعادته بسبب اختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لإمارة “الشارقة” الإمارتية كعاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.
وقال الجاسمي من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “اليونسكو تتوِّج الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019 ..إنجاز معرفي إماراتي مستحق لإمارة الثقافة”.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” قد أعلنت أمس عن اختيار مدينة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.
اليونسكو تتوِّج الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019 ..إنجاز معرفي إماراتي مستحق لإمارة الثقافة #الشارقة_العاصمة_العالمية_للكتاب_2019 pic.twitter.com/Dk2KP1I0Ot— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) ٢٧ يونيو، ٢٠١٧
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