جنود الاحتلال يشعرون بالذعر خلال العمل على حدود غزة

قال المحلل الإسرائيلي، أمير بحبوط، إن تنظيم حماس الذي يسيطر على قطاع غزة يزيد من الضغط على القطاع. وأضاف في تقرير نشر في موقع “واللا” الإخباري العبري أن القوات ...