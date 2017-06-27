أكد النجم الهندي شاروخان، أنه حرص على مشاهدة فيلم مواطنه سلمان خان “تيوب لايت”، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي مؤخرا، أكثر من مرة.

جاء ذلك التصريح علي الرغم من الانتقادات التي وجهها النقاد لفيلم “تيوب لايت” الذي لم يستطع أيضا أن ينال إعجاب الجمهور، حسبما أفاد موقع “ذا إنديان أكسبريس”.

وكذلك لم يتمكن العمل السينمائي الذي أخرجه كبير خان، من تحقيق الإيرادات المتوقعة، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وقال شاروخان، الذي يظهر كضيف شرف في الفيلم، إن العمل الفني أعجبني كثيرا.

وكان سلمان خان قد صرح لوسائل الإعلام بأنه أجرى مكالمة هاتفية واحدة فقط مع شاروخان ليقنعه بالاشتراك في “تيوب لايت”.

من جانبه، وصف شاروخان مشاركته في هذا الفيلم “بالواجب” لأن الفيلم يعد تعاونا بين أصدقاء قدامى، لافتا إلى أنه يعرف المخرج كبير خان وزوجته قبل أن يبدأ مشواره الفني.