كشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم الثلاثاء أن الصندوق يستعد عقب إجازة عيد الفطر لإطلاق نتائج المسح القومي عن التدخين والمواد المخدرة والكحوليات بين طلبة المدارس الثانوي.

وقالت والي - في تصريحات لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يوافق 26 يونيو من كل عام - إن هذا المسح يحدد مدى انتشار المشكلة بين المدارس الثانوي العام والفني ويقارن بين انتشارها بين الطلبة والطالبات ويحدد انتشارها وفقا للنطاق الجغرافي .. مشيرة إلى أنه على ضوء نتائج هذا المسح تتم التدخلات الوقائية والعلاجية وفقا لخطة يتبنى الصندوق وضعها وتنفيذها بدءا من العام الدراسي المقبل وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

ووجهت وزيرة التضامن التحية للعاملين بمختلف المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بقضية المخدرات والمتطوعين والمتعافين من الإدمان .. موضحة أن صندوق مكافحة الإدمان احتفل هذا العام بهذا اليوم بتنفيذ عدد من الأنشطة الميدانية واستفاد منها نحو 15 ألف شاب وفتاة بمختلف المحافظات طيلة شهر كامل كما تم تنظيم دوري كرة قدم تحت شعار “أنت أقوى من المخدرات” وشارك بها 320 لاعبا يمثلون مختلف أحياء جنوب القاهرة.

وعلى جانب آخر..أوضحت والي أن حملة “أنت أقوى من المخدرات” التي نفذها الصندوق وتم بثها تليفزيونيا طوال شهر رمضان، قد أسهمت في زيادة التفاعل المجتمعي مع الخط الساخن بشكل كبير حيث وصل متوسط عدد الاتصالات اليومية الواردة للخط الساخن إلى 500 اتصال يوميا تنوعت بين طلب المشورة وطلب العلاج، بينما تراوح متوسط المكالمات اليومية قبل إطلاق الحملة بين 100 إلى 150 اتصالا يوميا.

وقد أشاد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة يوري فيدتوف بتجربة مصر في مجال خفض الطلب على المخدرات والتي عرضتها غادة والي بفيينا خلال اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات وما تتضمنه من جهود خاصة الأنشطة التي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لا سيما توعية الشباب بخطر التعاطي والدمج المجتمعي للمتعافين وتوفير برامج لتدريبهم مهنيا وقروض لدعم مشروعاتهم الصغيرة.