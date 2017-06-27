أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث.

وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن المحادثات تركزت على جثث الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة وصفقة تبادل أسرى بين الطرفين.

ونوه إلى أن للقاءات حققت نتائج بعد عودة قائد حماس، يحيى السنوار من مصر، قبل أسبوعين، وأوضح أن السنوار عقد لقاءات مع مسئولين مصريين كبار ومع السياسي الفلسطيني المطرود، محمد دحلان.

ولفت إلى أن دحلان أسهم في الاتصالات السابقة بين إسرائيل وحماس لإتمام صفقة “شاليط” لتبادل الأسرى.

وأكدت التقارير الإسرائيلية أن الحديث عن حرب محتملة بين إسرائيل وحركة حماس في الوقت القريب، لا تعني أن الجانبين لا يقيمان اتصالات عبر قنوات سرية وأطراف ثالثة.