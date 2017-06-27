 Moheet on google
الثلاثاء 27 يونيو 2017 01:27 مساءً
روابط سريعة
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
حماس

"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة

2017-06-27 13:11:55
متابعات

أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث.

وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن المحادثات تركزت على جثث الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة وصفقة تبادل أسرى بين الطرفين.

ونوه إلى أن للقاءات حققت نتائج بعد عودة قائد حماس، يحيى السنوار من مصر، قبل أسبوعين، وأوضح أن السنوار عقد لقاءات مع مسئولين مصريين كبار ومع السياسي الفلسطيني المطرود، محمد دحلان.

ولفت إلى أن دحلان أسهم في الاتصالات السابقة بين إسرائيل وحماس لإتمام صفقة “شاليط” لتبادل الأسرى.

وأكدت التقارير الإسرائيلية أن الحديث عن حرب محتملة بين إسرائيل وحركة حماس في الوقت القريب، لا تعني أن الجانبين لا يقيمان اتصالات عبر قنوات سرية وأطراف ثالثة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3