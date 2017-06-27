أشعل كليب “وايلد ثوتس” (أفكار متوحشة) للمطربة السمراء “ريانا” ومغني الراب والمنتج الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية الدي جي خالد مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ضمن ألبومه العاشر “جريفول” الذي طرحه هذا الأسبوع.

وذكر الموقع الإلكتروني الفرنسي “بوبليك أف أر” أن ريانا في هذا الكليب بدت جميلة ومثيرة أكثر من أي وقت مضى بملابسها الضيقة وألوانها الصارخة التي جعلت هذا الكليب الناري يحصد 500 ألف مشاهدة بعد بضعة ساعات من طرحه على اليوتيوب، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وأضاف الموقع أن ألبوم “جريتفول” يحتوي أيضا على ريميك لأغنية الدي جي والمطرب العالمي كارلوس سنتانا الشهيرة “ماريا ..ماريا” صورته ريانا والدي خالد في ولاية ميامي الأمريكية.