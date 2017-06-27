الكرملين تجهل معلومات عن مذكرة بين دمشق وشركة روسية لحماية المواقع النفطية

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) لا يملك معلومات بشأن توقيع مذكرة بين السلطات السورية وشركة تعود لرجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوجين لحماية المواقع النفطية.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء عن بيسكوف قوله “لا نملك أي معلومات بهذا الشأن ولا نتابع نشاط أعمال شركاتنا أو الشخصيات الاعتبارية في الخارج”.

وكانت صحيفة “فونتانكا” الروسية قد أكدت- في ديسمبر 2016 - أن شركة “يفرو بوليس” وقعت مذكرة مع السلطات السورية بشأن حراسة مواقع آبار النفط والبنى التحتية النفطية في سوريا.