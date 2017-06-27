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أكاديمي: قرار «المحكمة العليا الأمريكي» حول قرار المهاجرين «انتصار جزئي»
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكاديمي: قرار «المحكمة العليا الأمريكي» حول قرار المهاجرين «انتصار جزئي»

2017-06-27 13:12:09
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة “جورج واشنطن”، أن قرار المحكمة العليا الأمريكية حول التطبيق الجزئي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المهاجرين، قد يعاد النظر فيه بشتى الوسائل، واصفا إياه بـ”الانتصار الجزئي للرئيس ترامب”.
وقال  ميخائيل من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “الغد العربي” الفضائية اليوم الثلاثاء: “أن المحكمة تري أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ومن حقه اتخاذ ما يراه في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، ولكن إلى أي مدى بالسماح للرئيس بحماية الأمن القومي الأمريكي؟؟”.
وأضاف أن القرار القضائي قد أتخذ وقتا لأنه ثقافة الولايات المتحدة هي التقاضي ووجود مراحل قضائية عديدة بها، مؤكدا أن ترامب سيفضل أن يكون القرار جزئيا حتى لا يكشف كل أوراقه مما يؤدي إلى معاداة خصومه.
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد رفعت “جزئيا” الأوامر القضائية التي منعت تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب بدخول مواطني 6 دول اسلامية الى البلاد.

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