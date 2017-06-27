قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط، صرف مكافأة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وعمال نظافة الفترة الصباحية لأدائهم عملهم باجتهاد ما أدى إلى ارتفاع وتحسين مستوى النظافة بالمدينة، كما قرر استبعاد رئيس الوحدة المحلية بقرية قورص من منصبه وإحالة جميع أفراد النوبتجية للتحقيق للتقصير في أداء عملهم ووجود الوحدة المحلية مغلقة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ صباح اليوم /الثلاثاء/ على عدد من قرى مركز أشمون ومدينة الباجور ومركز شبين الكوم للتأكد من انضباط الأجهزة الخدمية.

وأحال المحافظ جميع أطقم النوبتجيات بالوحدات الصحية لقرى “كوم الضبع وساقية أبو شعرة، وكفر الحما، وقورص، وكفر قورص، وأبورقبة، وشطانوف، ودروة، وسنتريس، وسبك الأحد، وشنشنور، وسمادون” إلى التحقيق لتواجد مقر تلك الوحدات مغلقة، كما أحال مدير إدارة أشمون الطبية للتحقيق لضعفه في الإشراف علي الوحدات الصحية التابعة له.

وأمر المحافظ كذلك بإحالة 4 من العاملين بالمركز الصحي بأشمون للتحقيق لتركهم العمل، كما تلاحظ انتظام سير العمل وتواجد أطقم النوبتجيات بمحطات مياه عدد من القري منها: ساقية أبو شعرة، وقورص، وأبو رقبة.

وتفقد عبدالباسط أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة بمستشفي الباجور المركزي للاطمئنان على مستوي وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والوقوف علي مستوى النظافة بالمستشفي، وتلاحظ انتظام سير العمل وتواجد أطباء النوبتجيات والنائب الإداري.