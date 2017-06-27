محافظ المنوفية يحيل أطقم النوبتجيات في 12 وحدة صحية للتحقيق2017-06-27 13:10:25
قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط، صرف مكافأة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وعمال نظافة الفترة الصباحية لأدائهم عملهم باجتهاد ما أدى إلى ارتفاع وتحسين مستوى النظافة بالمدينة، كما قرر استبعاد رئيس الوحدة المحلية بقرية قورص من منصبه وإحالة جميع أفراد النوبتجية للتحقيق للتقصير في أداء عملهم ووجود الوحدة المحلية مغلقة.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ صباح اليوم /الثلاثاء/ على عدد من قرى مركز أشمون ومدينة الباجور ومركز شبين الكوم للتأكد من انضباط الأجهزة الخدمية.
وأحال المحافظ جميع أطقم النوبتجيات بالوحدات الصحية لقرى “كوم الضبع وساقية أبو شعرة، وكفر الحما، وقورص، وكفر قورص، وأبورقبة، وشطانوف، ودروة، وسنتريس، وسبك الأحد، وشنشنور، وسمادون” إلى التحقيق لتواجد مقر تلك الوحدات مغلقة، كما أحال مدير إدارة أشمون الطبية للتحقيق لضعفه في الإشراف علي الوحدات الصحية التابعة له.
وأمر المحافظ كذلك بإحالة 4 من العاملين بالمركز الصحي بأشمون للتحقيق لتركهم العمل، كما تلاحظ انتظام سير العمل وتواجد أطقم النوبتجيات بمحطات مياه عدد من القري منها: ساقية أبو شعرة، وقورص، وأبو رقبة.
وتفقد عبدالباسط أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة بمستشفي الباجور المركزي للاطمئنان على مستوي وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والوقوف علي مستوى النظافة بالمستشفي، وتلاحظ انتظام سير العمل وتواجد أطباء النوبتجيات والنائب الإداري.
-
اتيكيت العيد .. 11 اسلوب هام يفضل اتباعها
وفي العيد تكثر الزيارات العائلية ، لتبادل التهانى ونصل الأرحام ونزور الأهل والأقارب ونستقبل الضيوف ونقدم كل ما لذّ وطاب من الحلويات، ونقدم العيدية لأطفال العائلة ...Mon, 26 Jun 2017 08:36:53 GMT
-
قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
-
"نيويورك تايمز": تهديد واشنطن للأسد تمهيد لضرب سورياTue, 27 Jun 2017 09:57:28 GMT
-
جنود الاحتلال يشعرون بالذعر خلال العمل على حدود غزة
قال المحلل الإسرائيلي، أمير بحبوط، إن تنظيم حماس الذي يسيطر على قطاع غزة يزيد من الضغط على القطاع. وأضاف في تقرير نشر في موقع “واللا” الإخباري العبري أن القوات ...Tue, 27 Jun 2017 09:57:28 GMT
-
ياسر جلال يطالب الجمهور بعدم مقارنته شقيقه
تحدث الفنان المصري ياسر جلال عن علاقته بشقيقه الفنان رامز جلال، مؤكدا أنهما مرتبطين ببعضهما جدا منذ صغرهما. الفنان المصري قال: “رامز ده حبيب قلبي وأخويا الوحيد.. ...Tue, 27 Jun 2017 09:46:17 GMT
-
بالفيديو.. «الأزهر بارك» تستقبل 10 ألاف زائر يوميا خلال أيام العيد
أكد هاني رضا نائب مدير حديقة الأزهر “الأزهر بارك”، أن الحديقة تستقبل المواطنين من الساعة التاسعة صباحا خلال أيام عيد الفطر. وأشار رضا من خلال لقاءه بقناة “أون ...Tue, 27 Jun 2017 09:52:31 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
الشناوي: «الأصليين» به سحر خاص.. ورمضان يفتقر لـ«بوصلة الاختيار»
أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بمخرج فيلم “هروب اضطراري” أحمد خالد موسى حيث استطاع صنع “شريط جاذب على موجة الجمهور” على الرغم من أنه يفتقر لتعريف الخلفية ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:17 GMT
-
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة امتحانات الثانوية قبل 20 يوليو
أكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بدء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، على أن تستكمل عملية رصد ومراجعة درجات ...Tue, 27 Jun 2017 08:00:35 GMT