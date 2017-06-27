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سلينا جوميز الوجه الدعائي لشركة أزياء
سيلينا جوميز

سلينا جوميز الوجه الدعائي لشركة أزياء

2017-06-27 13:07:59

تعاقدت المطربة الشابة سلينا جوميز مع المؤسسة الأمريكية الكبيرة “كوتش” على عرض منتجاتها من الأزياء والحقائب والأحذية في موسم خريف وصيف 2017-2018، وهذه هي المرة الأولى التي تصبح فيها سلينا جوميز الوجه الدعائي أوعارضة لأية مؤسسة أو دار للأزياء.
وبحسب الموقع الإلكتروني الفرنسي “بوبليك أف أر” فقد كشفت مؤسسة “كوتش” عن الصور الأولى وعن فيديوهات سلينا جوميز للموسم القادم حيث تظهر فيها هذه النجمة الشابة في فساتين ملونة أو ذات خطوط عريضة أو مزينة بالورود مع الحقيبة والحذاء المناسبين، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الوسط”.

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