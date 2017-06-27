ترامب يرشح "كريستوفر راي" لمنصب مدير "FBI"2017-06-27 13:06:24
قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترشيح كريستوفر راي لتولي منصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (“FBI”) لمدة 10 سنوات بدلا من جيمس كومي.
ونشر البيت الأبيض أمس الاثنين قائمة لترشيحات الإدارة الأمريكية لإقرارها في مجلس الشيوخ الأمريكي تضمنت ترشيح كريستوفر راي لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي.
يذكر أن ترامب أقال مدير المكتب السابق جيمس كومي في 9 مايو الماضي، مشيرا إلى عدم رضاه عن عمل هذا المسؤول الأمني.
واعتبر راي ترشيحه من قبل الرئيس الأمريكي شرفا له، قائلا إن الولايات المتحدة تواجه تهديدات خطيرة داخل أراضيها وكذلك في الخارج. وأضاف أن مكتب التحقيقات الفدرالي يواصل عمله بالتعاون مع غيره من مؤسسات الدولة على مواجهة تلك التهديدات.
تجدر الإشارة إلى أن كريستوفر راي (50 عاما) قانوني وسياسي أمريكي تولى في الفترة (2003 – 2005) منصب مساعد النائب العام الأمريكي.
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