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الرئيس الصيني يزور موسكو في الـ3 من يوليو
الرئيس الصيني شي جين بينج

الرئيس الصيني يزور موسكو في الـ3 من يوليو

2017-06-27 13:15:23
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج أن الزعيم الصيني شي جين بينج سوف يصل في زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو في الـ3 من يوليو المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: “سوف يزور الرئيس الصيني روسيا الاتحادية بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الـ3 من يوليو المقبل، قبل أن يغادر من هناك إلى ألمانيا التي سيلتقي فيها المستشارة أنجيلا ميركل على هامش قمة “العشرين” المزمعة يومي الـ7 والـ8 من الشهر الجاري.

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