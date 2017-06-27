مجزرة لمعتقلين في سجون داعش نتيجة غارة جوية للتحالف الدولي على دير الزور2017-06-27 13:06:48
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) اليوم الثلاثاء مقتل 42 معتقلا لدى تنظيم “داعش” بغارة يعتقد أنها للتحالف الدولي على سجن في الميادين بدير الزور.
ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن 23 مدنيا على الأقل، لقوا مصرعهم قبل شهرين في غارات نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي على مدينة البوكمال في محافظة دير الزور التي يسيطر عليها تنظيم داعش وفق ما أفاد المرصد السوري.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن 23 مدنيا على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب العشرات بجروح جراء غارات للتحالف الدولي استهدفت مدينة البوكمال، مشيرا إلى أن من بين القتلى 15 نازحا على الأقل من مناطق سيطرة التنظيم في دير الزور والرقة.
وأفاد المرصد بأن تنظيم داعش حول شققا سكنية في المنطقة المستهدفة إلى مقار له.
وغالبا ما يلجأ تنظيم داعش في مناطق سيطرته إلى التمركز في الأحياء السكنية لتجنب غارات التحالف الدولي الذي يستهدف مواقعه وتحركاته في سوريا والعراق منذ صيف العام 2014.
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