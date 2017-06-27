أكدت شيرين نجيب عضو مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة أن هذا العيد يعتبر من أكثر الأعياد الذي شهد حالة من السكينة للأسر، مشيرة إلى وجود فريق ميداني بالأماكن العامة لرصد شكاوى المرأة.

وأشادت شيرين نجيب من خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، بالتواجد الأمني المكثف بالتنسيق مع المجلس، حيث تم رصد بعض المضايقات اللفظية ولم ترقى لمرحلة العنف أو التحرش الجسدي، موضحة أنه تم رصد 22 مضايقة لفظية بمحافظة الجيزة.

وذكرت أن المجلس بيقوم بتقديم الدعم الاجتماعي والقانوني للفتيات المتحرش بيهم.

وأشارت إلى أن المجلس قد دشن رقم خط ساخن “15115” لاستقبال الشكاوى