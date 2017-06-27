أعلن مصدر يمني في محافظة البيضاء اليوم الثلاثاء عن مقتل 4 من ميليشيات الحوثي وإصابة 3 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في مديرية الزاهر جنوب المحافظة.

وقال المصدر ، حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية ، “إن عبوة ناسفة انفجرت في مجموعة من الانقلابيين كانوا يحاولون زرعها في مديرية الزاهر جنوب المحافظة مما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 3 آخرين”.

ومن جهة أخرى..أشاد نائب رئيس الشرعية في اليمن الفريق علي محسن صالح بالانتصارات التي حققتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في (المخدرة وصرواح) خلال الأيام الثلاثة الماضية ، مشيرا إلى أن العمليات النوعية في مأرب أسفرت عن مقتل قياديين في جماعة الحوثي والمخلوع صالح.