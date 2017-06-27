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العربية: مقتل وإصابة 7 حوثيين في انفجار عبوة ناسفة جنوب البيضاء باليمن
الحوثيون - اليمن

العربية: مقتل وإصابة 7 حوثيين في انفجار عبوة ناسفة جنوب البيضاء باليمن

2017-06-27 12:59:45
محيط: أ. ش. أ

أعلن مصدر يمني في محافظة البيضاء اليوم  الثلاثاء عن مقتل 4 من ميليشيات الحوثي وإصابة 3 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في مديرية الزاهر جنوب المحافظة.

وقال المصدر ، حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية ، “إن عبوة ناسفة انفجرت في مجموعة من الانقلابيين كانوا يحاولون زرعها في مديرية الزاهر جنوب المحافظة مما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 3 آخرين”.

ومن جهة أخرى..أشاد نائب رئيس الشرعية في اليمن الفريق علي محسن صالح بالانتصارات التي حققتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في (المخدرة وصرواح) خلال الأيام الثلاثة الماضية ، مشيرا إلى أن العمليات النوعية في مأرب أسفرت عن مقتل قياديين في جماعة الحوثي والمخلوع صالح.

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