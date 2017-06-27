قال رئیس مجلس الشوري الإيراني “البرلمان” علی لاریجانی اليوم الثلاثاء إن الإجراءات الأمریكیة الخاصة بالتصدیق على عقوبات اقتصادیة أحادیة ضد الدول المستقلة تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولی.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية أن لاریجانی أدلى بهذه التصريحات خلال كلمته أمام المؤتمر الثانی لرؤساء برلمانات الاتحاد الآوراسی المنعقد فی العاصمة الكوریة الجنوبیة سول.

وقال لاریجانی - فی كلمته - إنه يتعين على دول آوراسیا التصرف بطریقة تزید من أثمان أصحاب الایدیولوجیة الإرهابیة وحماتهم سواء من الناحیة الإعلامیة والسیاسیة والامنیة.

كما أعلن استعداد إيران لاستضافة هذا المؤتمر العام المقبل فی طهران.