تشارك فرقة “الجميزة” الغنائية ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية الصيفي في دورته الـ 15، المقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل.

وقال رئيس الفرقة ناصر النوبي، للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الفرقة ستقدم خلال حفلها الذي يقام يوم 22 يوليو على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، لوحة موسيقية جديدة بعنوان “عمال تلف في المداين”، وهو المشروع الفني الذي أعده ناصر النوبي وقام بتسجيله مع فريق إيطالي من مدينة لوكا الإيطالية يعتمد على قالب الجاز والبلوز.

وأشار إلى أن الفنانة يم سويلم بطلة الفريق سوف تشدو في الحفل بأغاني من كلمات وألحان الشاعر ناصر النوبي منها “عمال تلف في المداين”، “أنا قلبي صحرا”، “فك الرموز”، “وياما عدى نهار وليل”، “مش مستاهلة”، وأغاني من التراث منها “روح ياحمادة روح”، و”ياحبيبي ياعسل”، “نبينا يانبينا”، “حج حجيج”.

ولفت النوبي إلى أن حفل الفريق يقوده هذه المرة المايسترو محمد وهيدي عازف “الاوبوا” المتخصص في قالب الجاز وسيكون نقله نوعية في مستوى وشكل الجميزة، وينضم للفريق عدد من المواهب شابة وهم أحمد رشدان، وعبد العليم محمد، وعبد الله السيد، وهى أول فرصة لهم بالظهور مع الفرقة كنوع من دعم الجميزة للمواهب الشابة.