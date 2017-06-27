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الكرملين: تهديدات أمريكيا للقيادة السورية الشرعية غير مقبولة
ديمتري بيسكوف

الكرملين: تهديدات أمريكيا للقيادة السورية الشرعية غير مقبولة

2017-06-27 12:54:18
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن التهديدات الأمريكية للقيادة الشرعية السورية غير مقبولة.

وأكد بيسكوف بحسب «سبوتنيك» أن الكرملين غير موافق على الإطلاق على صيغة البيت الأبيض حول تهديدات حدوث هجمة كيميائية جديدة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن هناك خطر محتمل من تكرار الاستفزاز باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

وأضاف أن التحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا لم يتم رغم دعوات روسيا، ومن ثم لا يمكن تحميل دمشق المسئولية.

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