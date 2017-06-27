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الاحتلال الإسرائيلي يزيل علم فلسطين من المنطقة الأثرية شمال نابلس
علم فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يزيل علم فلسطين من المنطقة الأثرية شمال نابلس

2017-06-27 12:50:41
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اقتحمت قوات إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بلدة سبسطية شمال نابلس، وأزالت علم فلسطين المرفوع في المنطقة الأثرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم قوله إن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وقامت بإزالة علم فلسطين المرفوع في المنطقة الأثرية بحجة أنها مناطق مصنفة (ج)”، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال قاموا بإزالة وتفجير سارية العلم عدة مرات، بتوصيات من المستوطنين.

وأضاف عازم أن قوات الاحتلال انتشرت في المكان، وهناك توقعات باقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية التي يطمعون في السيطرة عليها، من خلال مخططات لشق شارع استيطاني فيها إضافة لأعمال الترميم المخالفة لقوانين “اليونسكو”.

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