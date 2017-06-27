السلام عليكم انا وجل متزوج منذ 4 سنين ولدي طفل واحد

انصدمت بأن زوجتي تتمنى موتي !!!

قرأت محادثه في جوالها بينها وبين صديقتها و ذكرت لها بانها لا نطيقني و تتمنى موتي

مالعمل معها .

محمود - مصر

وكيف تكون الحياة علي هذه الصورة ، كيف لزوج أن يعيش مع زوجة لا تطيقه وزوجة كارهة لحياتها معه كيف إذن تكون الحياة

لابد أن هناك ما دفع زوجتك لان تعلن كراهيتها لك ، عليك أن تراجع نفسك وتراجع معاملتك لها طوال السنوات الأربع التي هي عمر زواجكما القصير ، راجع اخطاءك واعرف ماذا فعلت لتكرهك زوجتك علي هذا النحو ، ثم راجعها بعد ذلك واجهها واعرف منها ما الذي لا يعجبها فيك ، ربما تكون أسات إليها وأنت لا تدري ، او ربما تسئ معاملتها دون قصد منك

الحقيقة أن هناك احتمالات كثيرة ربما تكون تزوجتها بلا حب زواج عادي تقليدي فلم تحدث الالفة بينكما

ربما يكون بينكم سوء تفاهم ، ربما تزوجتك رغما عنها وهي لم تكن تريدك وبالتالي هي مجبرة علي الحياة معك

عليك أن تعرف كل ذلك وان تفهم منها وأعتقد أن المواجهة بينكم لن تكون صعبة بالعكس ستكشف لكما حاجات كتير مفيش احسن من الصراحة والمواجهة ، بعد معرفتك للأسباب ووقوفك علي الحقيقة

يمكنك بعدها تقرر ح تعمل ايه ، لكن بالتأكيد المعرفة نصف الحل بعدها يمكنك وضع حلول لتقوية الروابط بينك وبينها لمحو الصورة السيئة اللي اخدتها عنك يعني بالتأكيد طالما بينكما طفل فعليك أن تحاول قدر استطاعتك انك توصل لحل للخلاف بينكما انك تعرف مين السبب فيما وصلت إليه زوجتك ولماذا ليس من أجل الطفل اللي بينكم بل من اجلك ومن اجلها ، فالحياة لن تستمر طالما الطرفين بينهم هوة واسعة وفجوة كبيرة ، لازم يكون فيه حل او الانفصال وده يكون آخر المراحل علي الإطلاق بعد فشل كل الحيل والوسائل وإن شاء الله لن تحتاج إليه مين عارف يمكن لحظة غضب دفعتها لتقول هذا الكلام ، جاهد في سبيل الحفاظ علي بيتك واحتواء زوجتك

لمصلحتك ومصلحة طفلك البريء فلا ذنب له

عواطف عبد الحميد

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