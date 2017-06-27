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مخرج "هروب اضطراري": السقا يتوهج فنيا
أحمد السقا - هروب اضطراري

مخرج "هروب اضطراري": السقا يتوهج فنيا

2017-06-27 12:53:25

قال أحمد خالد موسى مخرج فيلم “هروب اضطراري”، إن نجاح العمل بهذا الشكل فاق جميع التوقعات، خاصة أن إيرادات الفيلم تخطت 6 مليون جنيه حتى الآن.
وأضاف موسى، للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، “لم يتوقع أحد أن يتصدر الفيلم إيرادات موسم العيد، لوجود فيلم آخر منافس ينتمي للأكشن، غير أن البطل أحمد السقا يثبت كل يوم أنه في قمة توهجه الفني، وبالتالي جاءت ردود الأفعال قوية وإيجابية للغاية”.
وأعرب موسى عن أمله في أن يظل الفيلم محافظا على الصدارة بين أفلام العيد، موجها الشكر لجميع فريق العمل على ما بذلوه من جهد لخروج “هروب اضطراري” بهذا المستوى المشرف.
يذكر أن 5 أفلام تتنافس على تحقيق أعلى الإيرادات من شباك التذاكر، خلال موسم عيد الفطر المبارك، حيث جاء في المرتبة الأولى فيلم “هروب اضطراري” للفنان أحمد السقا، تلاه فيلم “جواب اعتقال” للفنان محمد رمضان، بحوالي 3 ملايين جنيه، فيما جاء في المركز الثالث فيلم “عنتر ابن ابن ابن شداد” بطولة محمد هنيدي، بإيراد مليون جنيه، وفيلم “تصبح على خير” لتامر حسني بإيراد 800 ألف جنيه، وأخيرا فيلم الأصليين بإيراد 600 ألف جنيه.

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