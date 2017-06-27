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وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن مقتل ضابط بارز بانفجار سيارة بالعاصمة كييف
انفجار اوكرانيا

وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن مقتل ضابط بارز بانفجار سيارة بالعاصمة كييف

2017-06-27 12:41:21
محيط: أ. ش. أ

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن ضابطا بارزا بالاستخبارات العسكرية لقي مصرعه جراء انفجار سيارة بأحد شوارع العاصمة كييف.

وأعلنت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية - أن الضابط حمل رتبة كولونيل ويدعى ماكسيم شابوفال ولقي مصرعه جراء التفجير الذي وقع صباح اليوم ، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن قائد سيارة فارهة لقي مصرعه جراء انفجار سيارته بالعاصمة فيما أصيب أحد المارة .. وقد أعلنت أنها تتعامل مع التفجير كهجوم إرهابي.

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