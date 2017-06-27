يعقد المجلس الأعلى للثقافة بعد غد الخميس ندوة حول ظاهرة مكافحة الفساد بالطرق القانونية تحت رعاية وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة حلمي النمنم، يتحدث خلالها عدد من كبار المسئولين وخبراء القانون والإعلاميين من بينهم رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن.

ويتخلل الندوة توقيع كتاب “المواجهة القانونية لظاهرة الفساد”، وتكريم مؤلف الكتاب النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.

ويدير الندوة رئيس محكمة الاستئناف المستشار الدكتور خالد القاضي، والمشرف على سلسلة موسوعة الثقافة القانونية التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة.

وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور حاتم ربيع، بأنه تم توجيه الدعوة للمشاركة إلى كل من: اللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والمستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، والكاتب الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، والدكتور جميل عبد الباقي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق.