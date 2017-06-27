أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات العامة في ألبانيا اليوم /الثلاثاء/ فوز الحزب الاشتراكي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء إيدي راما بأغلبية مقاعد البرلمان.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن اللجنة المركزية للانتخابات قولها إنه بعد فرز 95% من الأصوات تبين فوز الحزب الاشتراكي الحاكم بـ48% من الأصوات أي 74 مقعدا بالبرلمان من أصل 140 مقعدا فيما فاز الحزب الديمقراطي المعارض بـ29% من الأصوات و43 مقعدا، وحلت الحركة الاشتراكية للتكامل بالمركز الثالث بـ19 مقعدا.

وأفادت الشبكة بأن نسبة المشاركة بالانتخابات التي أجريت أمس الأول بلغت 6ر46% ما يعد انخفاضا قدره سبعة نقاط عن عام 2013..كما أشاد المراقبون الدوليون بهدوء الحملات وعملية التصويت.

وكان رئيس الوزراء إيدي راما قد تعهد بأن حكومته الجديدة سوف تعمل جاهدة لتنفيذ أجندة الإصلاح ومحاربة الفساد وتهريب المخدرات وتحقيق نمو اقتصادي أسرع وتحسين الدخول وتخفيض نسب البطالة، ما يمهد انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.