فوز الحزب الاشتراكي الحاكم بألبانيا بأغلبية مقاعد البرلمان2017-06-27 12:45:56
أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات العامة في ألبانيا اليوم /الثلاثاء/ فوز الحزب الاشتراكي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء إيدي راما بأغلبية مقاعد البرلمان.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن اللجنة المركزية للانتخابات قولها إنه بعد فرز 95% من الأصوات تبين فوز الحزب الاشتراكي الحاكم بـ48% من الأصوات أي 74 مقعدا بالبرلمان من أصل 140 مقعدا فيما فاز الحزب الديمقراطي المعارض بـ29% من الأصوات و43 مقعدا، وحلت الحركة الاشتراكية للتكامل بالمركز الثالث بـ19 مقعدا.
وأفادت الشبكة بأن نسبة المشاركة بالانتخابات التي أجريت أمس الأول بلغت 6ر46% ما يعد انخفاضا قدره سبعة نقاط عن عام 2013..كما أشاد المراقبون الدوليون بهدوء الحملات وعملية التصويت.
وكان رئيس الوزراء إيدي راما قد تعهد بأن حكومته الجديدة سوف تعمل جاهدة لتنفيذ أجندة الإصلاح ومحاربة الفساد وتهريب المخدرات وتحقيق نمو اقتصادي أسرع وتحسين الدخول وتخفيض نسب البطالة، ما يمهد انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.
-
اتيكيت العيد .. 11 اسلوب هام يفضل اتباعها
وفي العيد تكثر الزيارات العائلية ، لتبادل التهانى ونصل الأرحام ونزور الأهل والأقارب ونستقبل الضيوف ونقدم كل ما لذّ وطاب من الحلويات، ونقدم العيدية لأطفال العائلة ...Mon, 26 Jun 2017 08:36:53 GMT
-
قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
-
"نيويورك تايمز": تهديد واشنطن للأسد تمهيد لضرب سورياTue, 27 Jun 2017 09:57:28 GMT
-
جنود الاحتلال يشعرون بالذعر خلال العمل على حدود غزة
قال المحلل الإسرائيلي، أمير بحبوط، إن تنظيم حماس الذي يسيطر على قطاع غزة يزيد من الضغط على القطاع. وأضاف في تقرير نشر في موقع “واللا” الإخباري العبري أن القوات ...Tue, 27 Jun 2017 09:57:28 GMT
-
ياسر جلال يطالب الجمهور بعدم مقارنته شقيقه
تحدث الفنان المصري ياسر جلال عن علاقته بشقيقه الفنان رامز جلال، مؤكدا أنهما مرتبطين ببعضهما جدا منذ صغرهما. الفنان المصري قال: “رامز ده حبيب قلبي وأخويا الوحيد.. ...Tue, 27 Jun 2017 09:46:17 GMT
-
بالفيديو.. «الأزهر بارك» تستقبل 10 ألاف زائر يوميا خلال أيام العيد
أكد هاني رضا نائب مدير حديقة الأزهر “الأزهر بارك”، أن الحديقة تستقبل المواطنين من الساعة التاسعة صباحا خلال أيام عيد الفطر. وأشار رضا من خلال لقاءه بقناة “أون ...Tue, 27 Jun 2017 09:52:31 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
الشناوي: «الأصليين» به سحر خاص.. ورمضان يفتقر لـ«بوصلة الاختيار»
أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بمخرج فيلم “هروب اضطراري” أحمد خالد موسى حيث استطاع صنع “شريط جاذب على موجة الجمهور” على الرغم من أنه يفتقر لتعريف الخلفية ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:17 GMT
-
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة امتحانات الثانوية قبل 20 يوليو
أكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بدء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، على أن تستكمل عملية رصد ومراجعة درجات ...Tue, 27 Jun 2017 08:00:35 GMT