أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بمخرج فيلم “هروب اضطراري” أحمد خالد موسى حيث استطاع صنع “شريط جاذب على موجة الجمهور” على الرغم من أنه يفتقر لتعريف الخلفية الاجتماعية لشخصيات الفيلم في السيناريو معتبرا إياها بشخصيات “هابطة من الفضاء”.

وأكد الشناوي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن الفنان أحمد السقا بطل الفيلم لديه معركة شخصية لأثبات أنه النجم الأول لأفلام الأكشن، مبديا إعجابه أيضا بالفنان أمير كرارة الذي اعتبره “خرج منتصرا” من موسم المسلسلات الرمضانية من خلال مسلسل “كلبش”، وقيم فيلم “هروب اضطراري” بدرجة “6 من 10”.

وعن فيلم “جواب اعتقال” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، قيم الشناوي الفيلم بدرجة “2 من 10”، واصفا رمضان بأنه “نجم جاذب للجمهور ولكنه يفتقد بوصلة الاختيار”، مشيرا إلى أن الفيلم سيء.

واعتبر الشناوي مخرج فيلم “جواب اعتقال” محمد سامي ليس لديه “عمق فكري” حيث كان يتطلب دراسة قبل القيام بفيلم عن جماعات دينية مسلحة، مؤكدا أن محمد رمضان “لم يغير جلده”.

وأضاف: “محمد رمضان نجم وممثل حقيقي، وكونه أخفق مرتين فهذا يدخل عامل الذكاء الفني الذي يفتقده محمد رمضان”.

وأوضح أن المخرج محمد سامي استطاع تقديم أفكار تثير بطل فيلم “تامر حسني” في فيلم “تصبح على خير”، مضيفا “العصمة بيد النجوم في الأفلام وليس المخرجين”.

وأشار إلى أن “تصبح على خير” أفضل حالا من “جواب اعتقال”، منتقدا النصف الثاني من مدة الفيلم لأنه سار في واقع حقيقي وليس افتراضي – على حد قوله.

ورفض وصف فيلم “عنتر بن بن شداد” الذي يقوم ببطولته محمد هنيدي بانه “فيلم كوميدي لأنه يفتقر للبسمات”، ووصف الفيلم بأنه “شريط طارد”، وقال “محمد هنيدي تضاءلت قدرته على التواصل كفنان كوميدي في السينما ويواجه مشاكل كتابية وأخراجية”.

وأضاف : “هنيدي قد يستطيع اضحاك الجمهور ولكن الفيلم يفتقر للجو العام ولا يستطيع أن يقدم ضحك”.

كما وصف فيلم “الأصليين” بأنه “ليس فيلم عيد ولكنه يقدم سينما”، متوقعا أن يشهد الفيلم نجاح عقب فترة العيد.

وتابع قائلا: “كاتب القصة أحمد مراد والمخرج مروان حامد يقدمان ثنائيا له عبق خاص، فهم يقدموا جوا عام به سحر ما، فهو فيلم سينمائي مكتمل”.