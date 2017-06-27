نفى الفنان السوري جمال سليمان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين بإصابته بأزمة قلبية، في الوقت الذي اعترف فيه بتعرضه لأزمة صحية في لبنان.

جمال نشر صورة لبعض الأطفال من اللاجئين السوريين في لبنان، وكشف عن تعرضه لجراحة عاجلة بعد أزمة صحية ألمت به هناك، وكشف تفاصيلها بتعليق كتب عليها: «اشكر كل من سأل يطمئن عن صحتي خلال اليومين الماضيين. بالفعل تعرضت لوعكة صحية بسيطة لدى وصولي إلى لبنان وتحديدا إلى شتورا حيث كنت مدعوا لمشاركة مؤسسة لوياك الاجتماعية احتفالهم بانجازهم الرائع في مخيم الفاعور حيث تعيش حوالي ٤٠ عائلة سورية لاجئة مع أطفالهم ( الصورة المرفقة لبعضهم). لقد بنت لهم المؤسسة ثلاث كرافانات مجهزة بشكل جميل لممارسة النشاط الفني وقام على تدريبهم مجموعة رائعه من الصبايا والشباب باختصاصات فنية مختلفة أثمرت عن امسية فنية رائعة كانت فرحة الأطفال و الأهالي بها لا توصف».

وتابع: «من سوء الحظ تعرضت خلال هذه الفترة لآلام حادة دخلت على إثرها إلى مشفى شتورا وبعد الفحوصات تبين أنها بحصة في الكلية هي السبب. بت ليلتها في المشفى لإجراء عمل جراحي بسيط وخرجت في اليوم التالي و انضممت إلى أهل الفاعور و مؤسسة لوياك لمشاركتهم الفرحة. طبعا كان للعناية الفائقة التي تلقيتها من ادارة المشفى و اخص بالذكر السيد قاسم حمود و اطبائه و اخص بالذكر د. جهاد الدسوقي و د. محمد عباس و ممرضيه و ممرضاته اطيب الأثر و ليس لدي ما يكفي من الكلام لشكرهم على ذلك لانهم كانوا أهل بكل مافي الكلمة من معنى. في النهاية و رغم ما حدث كانت ايام جميلة و انا الان بخير و صحة جيدة و بانتظار ان يزول الألم نهائيا. ابعد الله عنكم كل سوء و كل عام و انتم بخير».