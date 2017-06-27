شاهد.. أصالة تتنكر بالحجاب بعد إخلاء سبيلها2017-06-27 10:59:18
تمكن أحد رواد مطار بيروت من تصوير الفنانة السورية أصالة بعد انتهاء التحقيقات معها، على إثر ضبط كمية من مخدر الكوكاين في حوزتها.
أصالة فضلت التنكر بالحجاب والنظارات لإخفاء العيون عنها، بعد انتشار خبر القبض عليها، وإخلاء سبيلها بموجب كفالة بضمان محل الأقامة، كما ظهر معها في الصورة التي تداولها النشطاء عبر مواقع التوصل الاجتماعي، زوجها المخرج والمنتج طارق العريان.
الفنانة السورية دخلت القاهرة مع زوجها وشقيقها ومدير أعمالها أنس في سلام، ولم تؤثر التحقيقات التي جرت معها في مطار بيروت على طريقة تعامل السلطات المصرية معها بعد وصولها مطار القاهرة الدولي، حيث تم مراجعة ورقها، وتفتيش أمتعتها كأي مسافر، وقد حرصت الفنانة على نشر صور لها من الطائرة بعد عودتها مصر، وكتبت معلقة عليها: «الحمدلله».
يُذكر أن أصالة كانت تستعد للعودة إلى القاهرة بعد أيام قضتها في بيروت برفقة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان، وفي مطار بيروت وخلال فحص مقتنياتها، تم العثور على جرامات من الكوكاين في علبة ماكياج خاصة بها.
سلطات المطار حولت الفنانة للجهات القضائية المختصة، حيث تم التحقيق معها، وأنكرت أصالة علاقتها بهذه المخدرات، متهمة أحدهم بوضعها في أمتعتها للنيل منها والإيقاع بها، خاصة أن الكمية التي تم العثور عليها مخصصه للتعاطي أو الاستعمال الشخصي.
القاضي كلود كرم قرر إخلاء سبيل الفنانة بعد التحقيق معها، بضمان محل الإقامة على أن تخضع الفنانة مجددا بعد فترة لفحص تعاطي المخدرات.
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