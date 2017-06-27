 Moheet on google
الثلاثاء 27 يونيو 2017 11:16 صباحاً
روابط سريعة
شاهد.. أصالة تتنكر بالحجاب بعد إخلاء سبيلها
اصالة

شاهد.. أصالة تتنكر بالحجاب بعد إخلاء سبيلها

2017-06-27 10:59:18

تمكن أحد رواد مطار بيروت من تصوير الفنانة السورية أصالة بعد انتهاء التحقيقات معها، على إثر ضبط كمية من مخدر الكوكاين في حوزتها.
أصالة فضلت التنكر بالحجاب والنظارات لإخفاء العيون عنها، بعد انتشار خبر القبض عليها، وإخلاء سبيلها بموجب كفالة بضمان محل الأقامة، كما ظهر معها في الصورة التي تداولها النشطاء عبر مواقع التوصل الاجتماعي، زوجها المخرج والمنتج طارق العريان.
الفنانة السورية دخلت القاهرة مع زوجها وشقيقها ومدير أعمالها أنس في سلام، ولم تؤثر التحقيقات التي جرت معها في مطار بيروت على طريقة تعامل السلطات المصرية معها بعد وصولها مطار القاهرة الدولي، حيث تم مراجعة ورقها، وتفتيش أمتعتها كأي مسافر، وقد حرصت الفنانة على نشر صور لها من الطائرة بعد عودتها مصر، وكتبت معلقة عليها: «الحمدلله».

يُذكر أن أصالة كانت تستعد للعودة إلى القاهرة بعد أيام قضتها في بيروت برفقة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان، وفي مطار بيروت وخلال فحص مقتنياتها، تم العثور على جرامات من الكوكاين في علبة ماكياج خاصة بها.
سلطات المطار حولت الفنانة للجهات القضائية المختصة، حيث تم التحقيق معها، وأنكرت أصالة علاقتها بهذه المخدرات، متهمة أحدهم بوضعها في أمتعتها للنيل منها والإيقاع بها، خاصة أن الكمية التي تم العثور عليها مخصصه للتعاطي أو الاستعمال الشخصي.
القاضي كلود كرم قرر إخلاء سبيل الفنانة بعد التحقيق معها، بضمان محل الإقامة على أن تخضع الفنانة مجددا بعد فترة لفحص تعاطي المخدرات.

اصالة

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3