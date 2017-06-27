أقدم مواطن ليبي بميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس على الانتحار، بإضرام النار في نفسه، في حضور أعداد كبيرة من المواطنين الذين تجمعوا للمعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقلت بوابة “أفريقيا” عن الهيئة الوطنية للسلامة بطرابلس، إن شابا أضرم النار في نفسه بميدان الشهداء وسط مدينة طرابلس، نقل على أثرها إلى مستشفى الحروق في حالة حرجة،ولم تعط الهيئة مزيدا من المعلومات.

كما تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لعدد من المواطنين وهم يهرعون نحو شاب أضرم النار في نفسه لمحاولة إطفاء النار وإنقاذه من الموت.