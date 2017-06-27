إصابة 8 فلسطينيين واعتقال شاب خلال مواجهات جنوب بيت لحم2017-06-27 10:43:33
أصيب 8 مواطنين فلسطينيين بينهم مسعف، واعتقل شاب، صباح اليوم الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب قدم أحد العاملين في الإغاثة الطبية، خلال مواجهات اندلعت في المخيم، كما داهمت منزل عائلته وعاثت فيه خرابا واعتدت على والده، قبل أن تعتقل شقيقه.
وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات، ما أدى لإصابة 5 شبان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وشاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه، نقلوا إثرها للمستشفى.
وأشارت إلى أن جيبا عسكريا إسرائيليا دهس شابا يبلغ من العمر 24 عاما خلال المواجهات، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، نقل إثرها للجمعية العربية في بيت جالا.
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