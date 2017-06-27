أكدت استشاري التغذية العلاجية الدكتور مها رادميس، أن كحك العيد بها ما يتراوح ما بين 250 إلى 400 سعر حراري في “الكحكة الواحدة”.

وشددت رادميس من خلال لقائها ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، على ضرورة “فرملة” كمية الكحك والحلويات التي يتم تناولها خلال فترة عيد الفطر، موضحة أن الجسم يفرز كميات كبيرة من “الأنسولين” بعد تناول الكحك والبسكويت مما يؤدى إلى الإرهاق وشعور كاذب بـ”نقص السكريات”.

وحذرت من الأشخاص الذي لديهم “خلل في إفراز الأنسولين بالجسم” من تناول الكحك والحلويات كأول وجبة يوميا لأنها تؤدي للشعور بالجوع وتخزين الجسم للدهون، ونصحت بتناول الحلويات ببطيء لإشباع حاسة التذوق.

وأشارت إلى أن ملعقة السكر بالمشروبات تحتوي على حوالي 60 سعر حراري.