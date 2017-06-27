أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مقتل جواشيم علي، المتطوع في الصليب الأحمر بإفريقيا الوسطى، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة “بانجاسو” جنوب شرق البلاد، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين جماعة مسلحة وجنود من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى “مينوسكا”، في شهر مايو الماضي.

وقال الاتحاد في بيان نقل راديو “أفريقيا 1” اليوم الثلاثاء مقتطفات منه - إن علي لقي مصرعه في مقر الصليب الأحمر في مدينة “بانجاسو”، مجددا دعوته للجماعات المسلحة في أفريقيا الوسطى إلى احترام “الحياد وعدم الانحياز” للصليب الأحمر.

يذكر أن أفريقيا الوسطى انخرطت في عمليات قتل جماعي عام 2013 وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه، من قبل متمردي “سيليكا”.

وعلى الرغم من أن تدخلات فرنسا عامي 2013 و2016، وقوات “مينوسكا” التي تضم 500ر12 جندي، استطاعت استعادة الهدوء في العاصمة بانجي، لكن لا يزال بين 50 و60% من البلاد تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة.