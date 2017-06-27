كشف المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تعاقد الحكومة مع مكتب استشارى عالمى متخصص للاشتراك مع الدولة فى الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو نقل التجارب الدولية السابقة.

وأشار إلى أن هذا المكتب بالفعل أعد استراتيجيات للعديد من دول العالم، وأوضح أن أداء نواب البرلمان بالجلسات العامة اختلف بين دورى الانعقاد الأول والثانى، بعدما اكتسب الكثير منهم القليل من الخبرة البرلمانية التى تمكنهم من ممارسة عملهم البرلمانى.