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مقتل 30 مسلحا من داعش إثر مواجهات عسكرية في درعا السورية
تنظيم داعش في سوريا

مقتل 30 مسلحا من داعش إثر مواجهات عسكرية في درعا السورية

2017-06-27 10:14:15
أ ش أ

أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الثلاثاء بمقتل 30 مسلحا على الأقل من تنظيم “داعش” خلال مواجهات عسكرية في محيط بلدة “حيط”، شمال غرب مدينة درعا، جنوبي سوريا.

من جانبه، قال مجلس نوى العسكري التابع للجيش الحر إن من بين القتلى قياديين سقطا خلال المواجهات المستمرة منذ يومين في محيط البلدة التي يحاصرها التنظيم.

وكانت قوات النظام السوري قد قصفت - في وقت سابق - أماكن في منطقة الحارة بريف درعا الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، فيما شن الطيران المروحي غارات على مناطق في حي طريق السد بمدينة درعا.

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