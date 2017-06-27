تسير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 15 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة الى مطار القاهرة الدولي، لعودة 2800 معتمر، ضمن جسرها الجوى لعودة المعتمرين.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه من المقرر أن تسير الشركة اليوم، 10 رحلات جوية من مطار جده الدولى، فضلا عن تسيير 5 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة جميعها تتجهة لمطار القاهرة لعودة 2800 معتمر.

وأضافت المصادر أن جميع الرحلات شهدت حالة من الانتظام وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل دون حدوث أى تأخيرات عن مواعيدها المقررة لها