أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أعدت “خريطة طريق” لحل قضية كوريا الشمالية، مؤكدة استعدادها لمناقشة هذه الخطة مع شركائها.

وقال إيغور مورغولوف نائب وزير الخارجية الروسي في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية: “خريطة الطريق تتضمن مجموعة إجراءات.. هدفها النهائي هو إنشاء آلية لتحقيق سلام دائم في شمال شرق آسيا إضافة إلى حل قضايا شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك التخلص من الأسلحة النووية فيها”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في مطلع يونيو الحالي بالإجماع قرارا يقضي بتوسيع العقوبات ضد بيونغ يانغ بسبب مواصلة كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية قامت بتجميد برنامجها النووي نتيجة المفاوضات السداسية التي بدأت في عام 2003 بمشاركة الكوريتين، وروسيا، والولايات المتحدة، والصين، واليابان، إلا أن الحوار توقف في عام 2008 بعد فشل واشنطن وبيونغ يانغ في التوصل إلى اتفاق حول التأكد من قائمة البرامج النووية في كوريا الشمالية، وتخلي طوكيو وسيئول عن تنفيذ التزاماتهما حول تزويد كوريا الشمالية بالوقود لتوليد الطاقة في كوريا الشمالية.