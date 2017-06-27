أكد الخبير الاقتصادي أحمد علي، أن الاقتصاد القطري بيعتمد بشكل أساسي على تجارة النفط والغاز الطبيعي حيث يشكلان نسبة 95 % من حجم إيرادات العملة الأجنبية في قطر، موضحا أن الاقتصاد القطري مصنف كـ”اقتصاد هش”.

وأوضح علي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي حيث تصدر حوالي 106 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بنسبة سوقية عالمية تقدر 31 % بحجم إيرادات 34 مليار دولار سنويا، مضيفا أن قطر تحتل المركز 14 في قائمة أكبر الدول تصديرا للنفط بحجم عائدات 15 مليار دولار.

وأشار إلى أن قطر تفتقر للإنتاج المحلي والمصانع التي تضيف “قيمة مضافة” للاقتصاد حيث تعتمد على الاستيراد من محيطها الإقليمي لسد احتياجات الشعب، مشيرا إلى تقرير تصنيف “موديز” الذي خفض التصنيف الائتماني لقطر بعد أن وصلت الديون القطرية لعجز وصل لـ120 مليار دولار بنسبة تتجاوز الـ150 % من الناتج المحلي.

وأعلن أن قطر لا تستطيع تشجيع السياحة لديها بسبب عدم توافر “حرية الانتقال” منها وإليها بعد مقاطعة عدد من الدول العربية لها، مؤكدا أن حجم السياحة الداخلية في قطر لا تستطيع تعويض حجم خسائر المقاطعة.

وتوقع أن يتم إلغاء تنظيم قطر لبطولة “كأس العالم 2022” بعد القرارات الأخيرة الصادرة من بعض الدول العربية.