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مقتل 12 مسلحا وتدمير 7 مخابئ في غارة جوية بأفغانستان
حركة طالبان‎

مقتل 12 مسلحا وتدمير 7 مخابئ في غارة جوية بأفغانستان

2017-06-27 10:08:49
ا ش ا

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 12 مسلحا على الأقل لقوا حتفهم في غارة جوية استهدفت إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

وأضافت، وزارة الدفاع الأفغانية في بيان نقلته وكالة أنباء “خامة برس” اليوم الثلاثاء إن الغارة شُنت في مقاطعة آشين في إقليم نانجرهار.

وأكد البيان أن 12 مسلحا على الأقل قتلوا، علاوة على تدمير 7 مخابئ كانت تحت سيطرتهم.

ولم يشر البيان إلى مزيد من التفاصيل بخصوص الغارة الجوية كما لم يتم التأكد مما إذا كان المسلحون ينتمون إلى حركة طالبان أو إلى تنظيم داعش الارهابي.

وإقليم نانجرهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيا في شرق أفغانستان، بيد أن مقاطعاته النائية شهدت زيادة في نسبة التمرد بقيادة مسلحي طالبان وداعش في السنوات الأخيرة.

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