ذكرت هيئة الإذاعة الكندية، أمس الاثنين، إن محكمة عاقبت ممرضة كندية استخدمت الإنسولين لقتل ثمانية مرضى مسنين فى منشآت للرعاية الطبية الطويلة بالسجن مدى الحياة دون السماح بالإفراج المشروط لمدة 25 عاما.

وأقرت إليزابيث ويتلاوفر بذنبها هذا الشهر بقتل خمس نساء وثلاثة رجال فى بلدتى وودستوك ولندن بإقليم اونتاريو خلال الفترة بين عامى 2007 و2014. وتراوحت أعمار القتلى بين 75 و96 عاما.

وأقرت ويتلاوفر فى محكمة ببلدة وودستوك الواقعة على بعد 140 كيلومترا إلى الغرب من تورونتو بأنها قتلت ضحاياها بالحقن بالإنسولين دون أى دواع طبية، وقالت هيئة الإذاعة الكندية إنها اعتذرت لأسر الضحايا فى المحكمة اليوم الاثنين رغم أنه لم يتبين حتى الآن الأسباب التى دفعتها لذلك.