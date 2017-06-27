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بالفيديو.. الأسد يزور مصابي الجيش السوري خلال عيد الفطر
بشار الاسد

بالفيديو.. الأسد يزور مصابي الجيش السوري خلال عيد الفطر

2017-06-27 08:41:23
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نشرت القناة الرسمية للرئاسة السورية على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو يظهر الرئيس السوري بشار الأسد أثناء زيارته خلال عيد الفطر المبارك، لمصابي الجيش السوري أثناء المعارك التي يخوضها في جميع أنحاء البلاد.

ورافق الأسد خلال زيارته زوجته أسماء الأسد وأبناؤه، حيث زاروا مصابين من أفراد الجيش العربي السوري من منطقة ريف حماة بوسط سوريا، ومن بين المصابين “أيهم محمود” و” أحمد العلي”، وكانا قد أصيبا خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ 6 سنوات في سوريا.



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