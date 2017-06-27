كشف تقرير المحقق الأمريكي السابق، مايكل جارسيا، قبول 3 أعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” دعوة للسفر إلى ريو دي جانيرو على حساب الاتحاد القطري قبل التصويت على استضافة مونديال 2022، وفق ما أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية.

وتنشر “بيلد” بدءًا من الثلاثاء تقرير جارسيا بشأن حصول روسيا وقطر على استضافة مونديالي 2018 و2022 على التوالي.

وفي مقتطفات من المقال أكدت الصحيفة اليومية واسعة الانتشار حصولها على تقرير جارسيا، الذي يتضمن أكثر من 400 صفحة بشأن استضافة البطولتين، الذي رفض الـ«فيفا» نشره كاملا حتى الآن، وفضح التقرير كيف سافر 3 أعضاء من اللجنة التنفيذية لديهم حق التصويت لحضور حفل في ريو في طائرة خاصة من الاتحاد القطري لكرة القدم قبل التصويت على استضافة المونديال.

وتابعت الصحيفة أنه مباشرة بعد منح قطر الاستضافة “هنأ عضو سابق في اللجنة التنفيذية أعضاء في الاتحاد القطري وشكرهم عبر البريد الإلكتروني على تحويل مبلغ بمئات الآلاف من اليورو”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأضافت: “مليونا دولار من مصدر مجهول أيضًا قد يكونا دخلا في حساب لابنة أحد أعضاء الـ«فيفا» في العاشرة من عمرها”، مشيرًا إلى أن أكبر مركز رياضي في العالم “أكاديمية إسباير” القطرية “كانت ضالعة بشكل حاسم في توريط أعضاء الـ«فيفا» الذين يحق لهم التصويت”.

وأثار حصول قطر على استضافة مونديال 2022 في نهاية 2010 الجدل منذ البداية، وأحيطت به شكوك قوية بالفساد.

وأجرى المدعي العام الأمريكي السابق، مايكل جارسيا، تحقيقا داخليا في الـ«فيفا» بشأن استضافة البطولتين من قبل قطر وروسيا، أعلنت بموجبه الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي أن هناك سلوكًا مشبوهًا، لكن لا يصل إلى حد سحب التنظيم منهما.

وفي نهاية 2014، اعتبر جارسيا أن قراءة تقريره، الذي نُشر جزء منه فقط، كانت جزئية ومنحازة.