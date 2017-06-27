عبر سكان قدامى في حي “هارلم” التاريخي الذي يسكنه السود في نيويورك عن غضبهم بشأن محاولة شركات عقارية تغيير اسم الحي إلى “سوها”، قائلين إن الخطوة تمحو التاريخ الثقافي الثري للمنطقة.

وكان الحي موطنا ومصدرا لإلهام أجيال من الشخصيات البارزة بين الأمريكيين من أصول أفريقية، ومنهم الناشط مالكولم إكس والشاعر لانجستون هيوز والمغنيان هاري بيلافونتي وإيلا فيتزجيرالد.

وأثار ظهور اسم “سوها” في إعلانات عقارية تيمنا بحي سوهو الراقي في مانهاتن غضب أدريانو إسبايلات، عضو الكونجرس عن هارلم الذي تعهد بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لمنع تغيير اسم الحي، ونقل رويترز تغريدة بتويتر لـ إسبايلات كتب فيها “نحن هارلم! ونرفض أن يطلق على منطقتنا أي اسم آخر”.

و”هارلم” ليس الحي التاريخي الوحيد للسود في الولايات المتحدة الذي تسعى شركات العقارات لتغيير اسمه، فإلى الشمال من المنطقة أطلق على بعض الأجزاء من منطقة “ساوث برونكس” اسم “حي بيانو”، في إشارة إلى اشتهارها في السابق بتصنيع آلة البيانو الموسيقية.