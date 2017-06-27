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بالصور.. هبوط طائرة بريطانية اضطراريا بعد كسر جناحها
هبوط طائرة بريطانية اضطراريا بعد كسر جناحها

بالصور.. هبوط طائرة بريطانية اضطراريا بعد كسر جناحها

2017-06-27 08:44:11
متابعات

واجه ركاب طائرة شركة “توماس كوك” البريطانية خطر موت محقق، أمس الاثنين، حين تعرضت طائرتهم لكسر بأحد أجنحتها وتدنٍ في مستوى الوقود، مما اضطرها لتنفيذ هبوط اضطراري.

وذكرت صحيفة “تليجراف” أن الطائرة كانت متوجهة لكوبا، قادمة من مدينة مانشستر الإنجليزية، وعلى متنها 322 راكبًا، ولكن العطل الفني أجبرها على العودة إلى مطار مانشستر.

وقال متحدث باسم الشركة إن “شكوكًا بخطأ تقني” أثناء التحليق متعلق بتدنٍ في مستوى الوقود بالطائرة، كان السبب الرئيسي في تنفيذ الهبوط الاضطراري.

وانتشرت صور للطائرة بجناحها المكسور، ولكن المتحدث باسم شركة الطيران، قال إن الجناح المكسور ليس له علاقة بالخلل التقني، ولا يؤثر فى قدرة الطائرة على الطيران، دون توضيح سبب ما جرى للجناح.

وقامت الشركة بتوفير إقامة مجانية لركاب الطائرة إلى حين إصلاح الخلل بها.

هبوط طائرة بريطانية اضطراريا بعد كسر جناحها

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