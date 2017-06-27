استحوذ الشأن المحلي على عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، حيث حصلت الأجواء الاحتفالية لأيام عيد الفطر على اهتمامات الصحف المصرية.

وقالت الصحف إنه في ثاني أيام العيد.. ارتدت مصر ثوب الفرح.. وانطلقت العائلات والمجموعات الشبابية إلى كورنيش النيل والشواطئ والحدائق والمناطق الأثرية.

وأوضحت أيضا إلى أن المواطنين استمتعوا ـ رغم حرارة الجو ـ بالطبيعة الساحرة في جو من الأمان الكامل. وفره لهم رجال الشرطة اليقظون. الذين تركوا بيوتهم وأسرهم من أجل سلام وأمن المجتمع. في جو من التفاؤل وفي ظل أخبار سارة أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا. خلال حفل افطار الأسرة المصرية.

وأشارت الصحف إلى أنه المجلس القومي للمرأة لم يسجل أي حالة تحرش أمس، مما يؤكد ان سلوكيات المجتمع تسير في الاتجاه الايجابي والاصلاحي.

واستعادت القناطر الخيرية ثقة عشاق الهدوء والطبيعة الساحرة واجتذبت عشرات الآلاف من المعيدين.. وفتحت حدائق الحيوان أبواب المتعة للصغار والكبار. وأدخلت هذا العام ألعاب السيرك وعروض السينما أمام 60 ألف زائر توافدوا علي الحديقة.. فيما اجتذبت حديقتا الفسطاط والأزهر الآلاف.. استمتعوا بالنافورات الجميلة وركبوا الدراجات والخيول وقام الفنانون برسم السعادة علي وجوههم.

أما منطقة الأهرامات فأصبحت واجهة مشرفة لمصر.. جمال ونظافة ونظام وانضباط. أثلج صدور الأجانب الذين شاركوا المصريين فرحة العيد واستمتعوا معهم بعبق التاريخ وعظمة حضارة المصريين.

البسطاء أيضا.. كان لهم نصيب كبير في السعادة. حيث افترشوا الحدائق بالمناطق الشعبية. وسهروا حتي الصباح علي أنغام الـ “دي. جي” وعلي ضوء القمر.. وطار أولادهم في سماء السعادة بالمراجيح. وركوب الدراجات.. واكتسب الباعة الجائلون رزقهم. ببيع المثلجات وأكواب الشاي والفشار والترمس.

كما سلطت الصحف الضوء على توجيه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء جميع الخطوات الخاصة بتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية اعتبارا من يوليو المقبل والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتشديده فى هذا الإطار على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف المقررات التموينية أول يوليو، فى ضوء الزيادة التى أقرها الرئيس السيسى على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين.

كما أكد شريف إسماعيل حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا، ويسهم فى تلبية متطلباتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات عمل الوزارات خلال إجازة عيد الفطر المبارك خاصة فيما يرتبط بتقديم الخدمات العامة، حيث أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية الأساسية وضرورة وصولها للمواطنين فى المناطق المستهدفة بالمحافظات.

من جانبه، صرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة مستعدة لصرف السلع التموينية فى ضوء الزيادة التى أقرها الرئيس السيسى أخيرا على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من 21 إلى 50 جنيها للفرد.

وأوضح أنه تم إصدار توجيهات للشركات المشغلة للبطاقات التموينية، لتعديل قيمة الدعم وفق الزيادة الأخيرة، مع توجيه شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ ومضاعفة كميات السكر والزيت لإتاحة السلع أمام المستفيدين بالكميات المطلوبة.

وعلى صعيد آخر، يشارك رئيس مجلس الوزراء فى أعمال الدورة رقم ٢٩ لقمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا الإثنين المقبل، نيابة عن الرئيس السيسى، حيث سيلقى كلمة مصر فى القمة ويشارك في عدد من جلساتها التي ستتناول مستقبل العمل الإفريقي المشترك.

فيما أبرزت صحيفة (الأهرام) بإعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقدم إلكترونيا لحجز اختبارات القدرات، بداية من يوم السبت 1 يوليو المقبل وحتي الثلاثاء 18 يوليو، وذلك للكليات التي تشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات وهي كليات التربية الرياضية، وشعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، وكليات الفنون الجميلة (فنون ـ عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان ـ دمياط ـ بنها ـ بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وشعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

وأضاف عبدالغفار أن الامتحانات سوف تجري في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخري سواء بنفس الكلية أو بكلية أخري ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا علي الشفافية مع الطلاب.

وقال الوزير، في تصريحات لـ (الأهرام)، إنه تقرر فتح الباب لقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية في النصف الثاني من يوليو المقبل، وذلك لتجهيز بياناتهم تمهيدا لبدء تنسيقهم بمجرد الانتهاء من المرحلة الاولي لتنسيق الناجحين بالثانوية العامة و ذلك لإعلان نتيجة تنسقهم مبكرا عن السنوات الماضية

وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات وافق علي بدء الدراسة في 4 كليات جديدة وهي كليات التربية و الطفولة المبكرة بجامعة مدينة السادات وعلوم الاعاقة والتأهيل وطب وجراحة الفم والاسنان بجامعة الزقازيق والاثار بجامعة بني سويف، كما اتخذ المجلس قرارا بإنشاء 11 كلية جديدة و هي كليات الحقوق بجامعة بورسعيد والهندسة بدمياط والحقوق بالفيوم والهندسة والطب والاعلام بالسويس والاثار بالزقازيق والطب البيطري بالفيوم والطب بالاقصر جنوب الوادي وصيدلة دمياط والتربية للطفولة، علي ألا تبدأ الدراسة بهذه الكليات الا بعد استكمال المقومات المادية والبشرية.

وفيما يخص اللائحة الطلابية، قال عبدالغفار إنه تم ارسالها للمرة الثالثة لرؤساء الجامعات لمراجعتها المراجعة النهائية وإبداء اي مقترحات أو تعديلات عليها وذلك بالتنسيق مع المجتمع الطلابي والمستفيدين من الاتحادات الطلابية في كل جامعة وارسالها بعد ذلك الي الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ورئيس اللجنة المشكلة لصياغة اللائحة الطلابية، وذلك لعرضها علي المجلس الأعلى للجامعات القادم في صورتها النهائية لاعتمادها وإقرارها ورفعها لمجلس الوزراء لتفعيلها مع بداية العام الدراسي الجديد استعدادا لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية مع بدء الدراسة.

كما اعلن عبدالغفار انه تم تخصيص 167 مليون جنيه لتطوير المستشفيات الجامعية منهم 47 مليون جنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لشراء الأجهزة والمعدات الطبية بموازنة العام المالي 2017/ 2018 و توفير 55 مليون جنيه من وفورات وزارة التعليم العالي وتوفير 65 مليون جنيه من ميزانية صندوق العلوم والتكنولوجيا لدعم المشروعات في المستشفيات الجامعية.

وأوضح أن المبلغ المخصص بالتعاون مع وزارة الاستثمار تم منه تخصيص نحو 9 ملايين جنيه للمستشفى الجامعي بعين شمس، و5 ملايين جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية، و4 ملايين جنيه لمستشفى جامعة جنوب الوادي، ومليون ونصف المليون جنيه لمستشفى جامعة سوهاج، و10 ملايين جنيه للمستشفى الجامعي بأسيوط، و5 ملايين جنيه تقريبا لمستشفى جامعة الزقازيق، ومليون ونصف المليون جنيه لمستشفى جامعة المنصورة، و4 ملايين جنيه تقريبا لمستشفى جامعة الفيوم، و3 ملايين جنيه لمستشفى جامعة أسوان، و4 ملايين جنيه للمستشفى الجامعي بني سويف.

أما بالنسبة للمبلغ المخصص من وفورات الوزارة فقد قدمت دعما ماليا للعديد من المستشفيات الجامعية لشراء الاجهزة و المعدات الطبية المطلوبة وتشمل 12 مليون جنية لمستشفى جامعة اسيوط و18 مليون جنيه لمستشفى جامعة المنيا و10 مليون جنيه لمستشفى جامعة طنطا و5 ملايين جنية لمستشفى جامعة الفيوم و5 ملايين جنية لمستشفى جامعة المنيا و5 ملايين جنيه لمستشفى جامعة قناة السويس.

وبالنسبة للمبلغ المخصص من ميزانية صندوق العلوم والتكنولوجيا لدعم المشروعات في المستشفيات الجامعية منهم 8 ملايين جنيه لطنطا و10 ملايين مشروعات كلية الزراعة وطب الفم والاسنان والعلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي و10 ملايين جنية لدعم لمشروعات مستشفى جامعة اسوان و10 ملايين جنية ابني سويف و 10 ملايين للفيوم و5 ملايين لمشروع كليتي الحاسبات المعلومات و الزراعة بالمنوفية و 12 مليون لجامعة عين شمس.

وتم ميكنة وربط مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري والانتهاء من ربط مستشفيات جامعتي القاهرة وعين شمس، وبدأت الخطوات التنفيذية للمشروع بالمرحلة الاولي وتضم جامعات المنيا واسيوط وبنها والمنوفية والفيوم.

وفي الشأن الخارجي، أبرزت الصحف الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها “الأوفيد” المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، أمام مقر سفارة قطر في باريس للتنديد بدعم وتمويل قطر للإرهاب والمنظمات الإرهابية.

وشارك في الوقفة العشرات من رموز الشعب الفرنسي والعديد من الجاليات العربية والأجنبية وتم تعليق لافتات مكتوبا عليها عبارات بالإنجليزية والفرنسية تتهم النظام في قطر بدعم الإرهاب، وتطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعدم استضافة قطر لمونديال كرة القدم في 2022 ،كما حملوا أعلاما فرنسية ومصرية.

وطالب جون ماهر رئيس الأوفيد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتخاذ إجراءات صارمة ضد قطر على خليفة دعمها وتمويلها للإرهاب.