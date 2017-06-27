أعلنت الامم المتحدة أن حركة القوات المسلحة الثورية في كولومبيا “فارك” أنجزت أمس الاثنين عملية نزع سلاحها، في خطوة تنهي نصف قرن من الحرب بين حركة التمرد الماركسية والقوات الحكومية.

ونقلت “فرانس برس” عن البعثة الأممية في كولومبيا إنه “في هذا اليوم، أنجزت بعثة الامم المتحدة تخرين كل الاسلحة الفردية المسجلة لحركة فارك وعددها 7132 قطعة سلاح، باستثناء تلك التي ستستخدم، وفقا لخريطة الطريق، لضمان أمن المعسكرات الـ26” التي سيصار فيها الى تجميع نحو 7 آلاف عنصر من فارك.



وفي يونيو 2016، وقعت الحكومة الكولومبية مع فارك في هافانا، اتفاقا تاريخيا حول اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل نهائي، ونزع سلاح المتمردين.