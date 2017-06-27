ذكرت مجموعة القرصنة “أنونيموس” أن وكالة ناسا الفضائية على وشك الإعلان عن اكتشاف الكائنات الفضائية الذكية.

وكتبت المجموعة على موقعها: “ناسا تقول إن الكائنات الغريبة قادمة!”.

ويستند هذا الادعاء إلى عدد من الاكتشافات التي أجرتها وكالة ناسا مؤخرا، إلى جانب تعليقات أدلى بها أحد المتحدثين باسم الوكالة، خلال جلسة استماع في الكونجرس بعنوان “التقدم في البحث عن الحياة”، في أبريل الماضي.

وقال البروفيسور، توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية بعثة العلوم، خلال جلسة الاستماع، إن التقدم الذي أحرزته ناسا مؤخرا، يماثل اكتشاف الهيدروجين على قمر كوكب زحل، إنسيلادوس، كما أن نتائج فريق تلسكوب هابل الواعدة، المتعلقة بمحيطات قمر المشتري، أوروبا، ما هي إلا علامات مميزة على أننا أقرب إلى اكتشاف أدلة على وجود الحياة الغريبة، أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف زوربوشن، خلال جلسة استماع لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا الأمريكية: “مع الأخذ بالاعتبار كافة الأنشطة والبعثات المختلفة، التي تبحث على وجه التحديد عن أدلة على وجود الحياة الغريبة، فإننا على وشك الوصول إلى أحدث الاكتشافات التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ”.

وطرحت مجموعة، أنونيموس، فيديو خاص استشهدت من خلاله بالعديد من التعليقات السابقة، التي أدلى بها رواد الفضاء وعشاق الاستكشاف، حول الكائنات الغريبة في الماضي، فضلا عن “مشاهدات” أصحاب نظرية المؤامرة، كدليل على أن شيء ما يحدث في السماء.