استقالات في "CNN" بسبب تقرير مزيف عن روسيا

قدم ثلاثة صحفيين في شبكة “CNN”، استقالتهم على خلفية فضيحة أثارها نشر الشبكة تقريرا يحتوي على معلومات غير مؤكدة عن صلات بين فريق دونالد ترامب الانتقالي ومؤسسة مالية روسية.

وكان التقرير، الذي ادعى أن مستشارا لترامب التقى رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مطلع العام الحالي، وبحث معه في احتمالات رفع العقوبات عن روسيا، قد أزيل من موقع “CNN” الإلكتروني بعد أقل من يوم على نشره بسبب موجة التكذيب والانتقاد من جهات مختلفة.

وقالت CNN في بيان صدر مساء أمس الاثنين: “في أعقاب سحب تقرير نشر سابقا على موقعنا، قبلت الشبكة استقالة المسؤولين عن نشر القصة (التقرير)”.

يشار إلى أن من بين المستقيلين صاحب التقرير، الصحفي الاستقصائي توماس فرانك، إضافة إلى رئيس قسم التحقيقات الصحفية في الشبكة، ومحرر في نفس القسم.

وأضاف البيان أن إعداد التقرير المذكور تخللته مخالفات لقواعد السياسة التحريرية للشبكة، منها الاستناد إلى مصدر مجهول.

جدير الذكر أن “CNN” فرضت قيودا صارمة على نشر أية مواد تتعلق بروسيا بعد فضيحة التقرير المحذوف.