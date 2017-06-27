رئيس نيجيريا يوجه أول رسالة منذ سفره للعلاج في مايو

قال مساعد كبير للرئيس النيجيري محمد بخاري إن الرئيس وجه رسالة صوتية بمناسبة عيد الفطر أمس الاثنين في أول بيان علني له منذ سفره إلى بريطانيا للعلاج في السابع من مايو أيار.

ودعا بخاري وهو مسلم من شمال نيجيريا في كلمته إلى السلام والوحدة وألقى الكلمة بلغة الهوسا التي يتم التحدث بها على نطاق واسع في ذلك الجزء من البلاد.

وقال شعبان شارادة المساعد الخاص للرئيس لشؤون البث الإعلامي إنه وزع التسجيل الصوتي على محطات الإذاعة المحلية. وبدا صوت بخاري ضعيفا في التسجيل الذي استمعت إليه رويترز .

وطبقا لترجمة انجليزية نشرتها الرئاسة فإن بخاري حث النيجيريين على “تجنب التصريحات أو الأفعال الطائشة ضد أبناء بلدنا”.

وأضاف “يجب أن نتحلى جميعا بالعزم على العيش في سلام ووحدة في بلدنا العظيم”.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مرض الرئيس ولم يشاهد أو يسمع علانية منذ مغادرته نيجيريا مما أثار تكهنات بشأن حالته الصحية.

وكان أخر مرة ظهر فيها بخاري على التلفزيون الرسمي خلاله استقباله لمجموعة من 82 فتاة أفرجت عنهن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة وكان ذلك قبل ساعات فقط من سفره إلى بريطانيا.