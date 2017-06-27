بسبب التقصير.. إحالة مدير مستشفي دشنا وبعض مسئوليها للتحقيق2017-06-27 08:03:43
قرر وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور أيمن أخضاري مساء اليوم إحالة مدير مستشفى دشنا المركزي ووكيل المستشفى والنائب الإداري وطبيب بقسم الكلى الصناعي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية بسبب تقصيرهم في متابعة العمل وإتمامه علي الوجه الأكمل.
جاء ذلك علي خلفية قيام وكيل مديرية الصحة بقنا الدكتور راجي تاوضروس علي رأس فريق من المتابعة بالمديرية بزيارة مفاجئة الى مستشفى دشنا المركزي في ثاني أيام عيد الفطر للاطمئنان علي سير العمل وتوافر كافة الأدوية وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال ، ورصد الفريق بعض السلبيات وأوجه القصور بقسم الكلي الصناعي وغياب بعض الأطباء وبعرض التقرير علي وكيل وزارة الصحة أصدر القرار بإحالة جميع المقصرين للتحقيق.
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